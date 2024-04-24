Машина новосибирца пострадала после взрыва газа на Линейной. Получит ли он компенсацию?

Мужчина помогал пострадавшим, а его автомобиль впоследствии оказался под завалами.Житель Новосибирска Денис Краснощёков, который помогал спасать жильцов дома № 39 по улице Линейной, где в феврале 2023 года произошёл взрыв газа, не может получить компенсацию за повреждённый автомобиль.