Машина новосибирца пострадала после взрыва газа на Линейной. Получит ли он компенсацию?

Мужчина помогал пострадавшим, а его автомобиль впоследствии оказался под завалами.Житель Новосибирска Денис Краснощёков, который помогал спасать жильцов дома № 39 по улице Линейной, где в феврале 2023 года произошёл взрыв газа, не может получить компенсацию за повреждённый автомобиль.
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