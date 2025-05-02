НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Сейчас во ФЛГР одна проблема - скандальный Губерниев. Давно пора отстранить этого подонка от биатлона и лыжных гонок ...Клоун против Леге...
  • леонид рыбаков
    КРЕДИТЫ МУСУЛЬМАНАМ СТАНУТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА . Е...На конференции AA...
  • Лидия Санникова
    Гнать Губерниева из спорта. Мразь.Бородавко высказа...

Силы ПВО за ночь уничтожили более 120 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили более 120 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что 89 дронов были уничтожены над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области, один – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Брянской области, а также еще один – над территорией Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх