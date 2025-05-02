Силы ПВО за ночь уничтожили более 120 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что 89 дронов были уничтожены над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Орловской области, один – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Брянской области, а также еще один – над территорией Белгородской области.