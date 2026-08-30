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Италия намерена тайно передать Украине системы ПВО

Италия намерена тайно передать Украине системы ПВО

Италия готовит секретный пакет ПВО для Украины — перехватчики Aster 30, радары и компоненты SAMP/T. Поставки войдут в 13-й декрет помощи и должны заработать к октябрю.

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