Италия намерена тайно передать Украине системы ПВО

Италия готовит секретный пакет ПВО для Украины — перехватчики Aster 30, радары и компоненты SAMP/T. Поставки войдут в 13-й декрет помощи и должны заработать к октябрю.
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