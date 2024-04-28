ВВС Израиля за сутки нанесли удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

Израильские ВВС за прошедшие сутки атаковали десятки объектов движения ХАМАС в секторе Газа. ВВС и ВМС Израиля оказывали огневую поддержку наземным войскам ЦАХАЛ и наносили удары по объектам ХАМАС в центральной части сектора Газа.
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