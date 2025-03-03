Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США о минеральных ресурсах

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подтвердил свою готовность подписать соглашение о минеральных ресурсах, согласованное с Соединенными Штатами, но не подписанное после его ссоры с Дональдом Трампом в пятницу, пишет AFP.
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