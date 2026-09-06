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Самозанятые сравнялись со штатными работниками по росту доходов

Самозанятые сравнялись со штатными работниками по росту доходов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Доходы россиян, работающих на себя, начали расти теми же темпами, что и зарплаты штатных сотрудников.

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