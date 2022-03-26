Государство польское возомнило себя великой державой, более того – империей. Власть республики максимально способствует распространению этого заблуждения у населения, по сути, повторяя путь мнимой «избранности», который привел к катастрофе Украину.
Государство польское возомнило себя великой державой, более того – империей. Власть республики максимально способствует распространению этого заблуждения у населения, по сути, повторяя путь мнимой «избранности», который привел к катастрофе Украину.
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