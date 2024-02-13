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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Набиуллину - в отставку, Мишустина - в ЦБ? Россию ждут кадровые потрясения этой весной

Набиуллину - в отставку, Мишустина - в ЦБ? Россию ждут кадровые потрясения этой весной

Россию ждут серьёзные кадровые потрясения этой весной. Возможные рокировки и перестановки во власти, громкие увольнения и назначения просчитал Андрей Перла: Эльвиру Набиуллину - в отставку, Михаила Мишустина - в ЦБ.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Мишустина надо клонировать! Шутка.          Ему любая должность по плечу. Одно сомнение : а есть ли у него женская интуиция?
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1 час.
Николай Артамонов
Да сейчас Мишустин на месте!!!Конечно жаль, если его переместят!Но ,как говорят:&quot;Свято место не бывает&quot;!!!
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1 час.
sylpfide sylpfide
Когда же всю эту шайку-лейку перестанут тасовать туда-сюда. Ну не справляются с работай - надо гнать, а не пристраивать на теплое местечко. &quot;Своих не сдаем&quot; не в этом случае.
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58 мин.

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