Набиуллину - в отставку, Мишустина - в ЦБ? Россию ждут кадровые потрясения этой весной

Lana_Borei Иванова Мишустина надо клонировать! Шутка. Ему любая должность по плечу. Одно сомнение : а есть ли у него женская интуиция?

Николай Артамонов Да сейчас Мишустин на месте!!!Конечно жаль, если его переместят!Но ,как говорят:"Свято место не бывает"!!!