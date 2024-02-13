Россию ждут серьёзные кадровые потрясения этой весной. Возможные рокировки и перестановки во власти, громкие увольнения и назначения просчитал Андрей Перла: Эльвиру Набиуллину - в отставку, Михаила Мишустина - в ЦБ.
Набиуллину - в отставку, Мишустина - в ЦБ? Россию ждут кадровые потрясения этой весной
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Мишустина надо клонировать! Шутка. Ему любая должность по плечу. Одно сомнение : а есть ли у него женская интуиция?
Ответить
1 час.
Николай Артамонов
Да сейчас Мишустин на месте!!!Конечно жаль, если его переместят!Но ,как говорят:"Свято место не бывает"!!!
Ответить
1 час.
sylpfide sylpfide
Когда же всю эту шайку-лейку перестанут тасовать туда-сюда. Ну не справляются с работай - надо гнать, а не пристраивать на теплое местечко. "Своих не сдаем" не в этом случае.
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии