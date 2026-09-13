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Глава региона выразил соболезнование в связи с кончиной Людмилы Воловенской

Глава региона выразил соболезнование в связи с кончиной Людмилы Воловенской

Правительство Ивановской области, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразили искренние соболезнования в связи с кончиной Людмилы Владимировны Воловенской.

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