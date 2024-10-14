Биткоин подскочил после брифинга в Китае

Биткоин поднялся до самого высокого уровня за две недели, сообщает Bloomberg. Неоднозначная реакция на последние меры стимулирования экономики Китая усилила ставки на то, что спекулянты будут гоняться за криптовалютами, а не за акциями страны.
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