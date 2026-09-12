Иноагент Максим Галкин показал новые фото с дочерью

50-летний иноагент Максим Галкин показал новые фотографии с дочерью Лизой. Комик вместе с 77-летней супругой Аллой Пугачёвой и их детьми — 12-летними близнецами Лизой и Гарри — отдыхает в Стамбуле.
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