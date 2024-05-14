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Близко ли до зоны комфорта России?

Близко ли до зоны комфорта России?

Привожу на этот вопрос ответ из двух пунктов. 1. Многие россияне наполнены позитивными ожиданиями возвращения в зону былого комфорта, не понимая глубоко природы этого былого комфорта, связанной с тактикой временной заманухи Гегемона.

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