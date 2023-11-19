РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Чтой то уж подозрительно  много суеты. Ну закроют и хрен с ними, Что то особенное фины возят в Россию? Если да, то хо...СМИ: Финляндия го...
  • vitaliy03
    Ишь ты! В правильном направлении думать начал. А то были деятели: Кучма - "Украина - это не Россия"; Порошенко, Кличк...Советник Зеленско...
  • Zoia Goldshtab
    Однозначно этому.....нет веры!!!!!Песков признал уг...

Мощная магнитная буря накроет Землю на пять дней

Мощная магнитная буря накроет Землю на пять дней

Пятидневная магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько дней. Как сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, ожидать возмущения магнитосферы можно уже 22 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх