Мощная магнитная буря накроет Землю на пять дней

Пятидневная магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько дней. Как сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН, ожидать возмущения магнитосферы можно уже 22 ноября.
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