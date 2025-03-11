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Такер Карлсон заявил, что не считает Украину суверенным государством

Такер Карлсон заявил, что не считает Украину суверенным государством

Журналист напомнил, что правительство страны было установлено ЦРУ после госпереворота 2014 года.Украинское правительство было сформировано ЦРУ по итогам государственного переворота 2014 года, а потому современную Украину нельзя назвать суверенным государством.

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