Бывший электромонтёр стал главой одного из известнейших предприятий Владивостока

Свеженазначенный директор одного из самых известных муниципальных предприятий начинал ещё электромонтёром, а со временем добавил в свой послужной список разработку планов электросетей для саммита АТЭС-2012 и Восточного экономического форума.
Свеженазначенный директор одного из самых известных муниципальных предприятий начинал ещё электромонтёром, а со временем добавил в свой послужной список разработку планов электросетей для саммита АТЭС-2012 и Восточного экономического форума.
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