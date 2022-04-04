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Бывший электромонтёр стал главой одного из известнейших предприятий Владивостока

Бывший электромонтёр стал главой одного из известнейших предприятий Владивостока

Свеженазначенный директор одного из самых известных муниципальных предприятий начинал ещё электромонтёром, а со временем добавил в свой послужной список разработку планов электросетей для саммита АТЭС-2012 и Восточного экономического форума.

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