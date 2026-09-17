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Воронежские новости

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В Воронеже мать приговорили к трем годам колонии за истязание дочери

В Воронеже мать приговорили к трем годам колонии за истязание дочери

Мать регулярно поднимала руку на ребёнка и унижала его, считая дочь непослушной. Поводом для расправы становилось буквально всё: жалобы на усталость, отсутствие успехов в танцевальном кружке.

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