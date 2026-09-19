Пекин ввёл «полный запрет на хранение» дронов

ПЕКИН (ИА Реалист). В Пекине разворачивается масштабная кампания по утилизации дронов на фоне вступающего в силу 15 ноября пересмотренного варианта правил управления беспилотными воздушными судами.
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