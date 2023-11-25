Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что СБУ подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.
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