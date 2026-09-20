Минобороны: ВС РФ усилят удары по объектам в Киеве в ответ на атаки

Усилить удары по военным объектам на территории Киева намерены Вооруженные силы РФ в ответ на очередной виток эскалации, который предпринял Киев на территории России в дни проведения выборов в Госдуму, сообщает 20 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ в Телеграм-канале ведомства.
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