Нетаниягу: Израиль не допустит ядерного Ирана — речь на выпуске 192-го курса ВВС

На фоне беспрецедентной военной активности и региональных угроз премьер-министр Нетаниягу на церемонии "Мисдар кнафаим" подчеркнул решимость Израиля не допустить появления у Ирана ядерного оружия, отметил успехи ВВС в операциях против Тегерана и обозначил новые вызовы для национальной безопасности .
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