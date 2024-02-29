Путин объявил о закладке атомного ледокола "Сталинград" в 2025 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля объявил о планах по развитию арктического флота, включая закладку корабля "Сталинград" в 2025 году.
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