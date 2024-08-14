Мигранты "штурмуют" центр Москвы. В одном из районов может появиться новое этническое гетто. Русские люди не выдержали и вышли на улицу, чтобы сказать всё, что думают.
Мигранты "штурмуют" центр Москвы: Русские не выдержали и вышли на улицу
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виктор климахин
это только начало от чуркистана в переди захват страны исламистами под руководством муфтий
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3 час.
виктор климахин
Не раз писал что все черножопые чуркистанцы шакалы войны исламистов террористов и муфтий басмачей шайтана За такое чурки черножопые в чуркистане убивали Россиян под руководством муфтий исламистов политиков русофобов Черножопые цветные мигрантами исламистами по всему миру сорвались как бешенные собаки шакалы гиены против всего мира Их черножопых с чуркистана чурок ишаков с муфтиями надо убивать до последнего не жалея семьи как они Россиян это угроза всем прежде России и Россиянам Они фанатики муфтий исламистов которые тысячелетиями учили убивать насиловать продавать в рабство убить ближнего просто так их не перевоспитать легче убить до последнего вреда не будет только польза всему миру И В ПРИДАЧУ ОЛИГАРХОВ ГОСДУМУ С ДЕПУТАТАМИ ЛИБЕРАЛАМИ ДЕМОКРАТАМИ ЕДИНОРОССАМИ ПРОДАЖНЫХ ЧИНОВНИКОВ МИНИСТРОВ В ПРИДАЧУ С ЧУРКИСТАНА ВСЕХ ПРЕЗИДЕНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ВО ВСЕМ ОНИ ВИНОВАТЫ ИХ ВИНА
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2 час.
лл
лина любимцева
За все "услуги" хостела будут платить жильцы дома. И за эл.энергию, и за горячую-холодную воду, и за прорывы канализации... ВСЕ ЗАГАДЯТ СВОИМ ХОСТЕЛОМ!! Вонища будет.... Ни днем, ни ночью покоя им не будет, если хостел все-таки откроют... Детям и подросткам будет опасно выходить во двор даже играть. без сопровождения взрослых. УДАЧИ ЖИЛЬЦАМ ДОМА ОТБИТЬСЯ ОТ ЭТОГО УЖАСА!!
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2 час.
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