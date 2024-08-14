Мигранты "штурмуют" центр Москвы: Русские не выдержали и вышли на улицу

виктор климахин

Не раз писал что все черножопые чуркистанцы шакалы войны исламистов террористов и муфтий басмачей шайтана За такое чурки черножопые в чуркистане убивали Россиян под руководством муфтий исламистов политиков русофобов Черножопые цветные мигрантами исламистами по всему миру сорвались как бешенные собаки шакалы гиены против всего мира Их черножопых с чуркистана чурок ишаков с муфтиями надо убивать до последнего не жалея семьи как они Россиян это угроза всем прежде России и Россиянам Они фанатики муфтий исламистов которые тысячелетиями учили убивать насиловать продавать в рабство убить ближнего просто так их не перевоспитать легче убить до последнего вреда не будет только польза всему миру И В ПРИДАЧУ ОЛИГАРХОВ ГОСДУМУ С ДЕПУТАТАМИ ЛИБЕРАЛАМИ ДЕМОКРАТАМИ ЕДИНОРОССАМИ ПРОДАЖНЫХ ЧИНОВНИКОВ МИНИСТРОВ В ПРИДАЧУ С ЧУРКИСТАНА ВСЕХ ПРЕЗИДЕНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ВО ВСЕМ ОНИ ВИНОВАТЫ ИХ ВИНА