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Мигранты "штурмуют" центр Москвы: Русские не выдержали и вышли на улицу

Мигранты "штурмуют" центр Москвы: Русские не выдержали и вышли на улицу

Мигранты "штурмуют" центр Москвы. В одном из районов может появиться новое этническое гетто. Русские люди не выдержали и вышли на улицу, чтобы сказать всё, что думают.

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Комментарии
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виктор климахин
это   только  начало   от  чуркистана    в  переди   захват   страны    исламистами   под  руководством  муфтий
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3 час.
виктор климахин
Не  раз  писал   что   все   черножопые  чуркистанцы     шакалы    войны   исламистов   террористов   и  муфтий    басмачей   шайтана   За  такое   чурки  черножопые   в  чуркистане   убивали   Россиян   под  руководством   муфтий  исламистов    политиков   русофобов    Черножопые   цветные    мигрантами исламистами     по  всему  миру   сорвались   как   бешенные   собаки   шакалы   гиены     против  всего  мира    Их  черножопых   с  чуркистана   чурок  ишаков   с  муфтиями   надо  убивать   до  последнего   не  жалея  семьи   как   они   Россиян   это  угроза  всем   прежде  России    и   Россиянам   Они  фанатики   муфтий   исламистов   которые  тысячелетиями   учили   убивать   насиловать   продавать   в рабство    убить   ближнего    просто  так   их  не  перевоспитать   легче  убить    до  последнего  вреда  не  будет   только  польза    всему  миру   И  В  ПРИДАЧУ  ОЛИГАРХОВ   ГОСДУМУ   С  ДЕПУТАТАМИ       ЛИБЕРАЛАМИ   ДЕМОКРАТАМИ   ЕДИНОРОССАМИ    ПРОДАЖНЫХ  ЧИНОВНИКОВ   МИНИСТРОВ    В  ПРИДАЧУ   С  ЧУРКИСТАНА   ВСЕХ  ПРЕЗИДЕНТОВ     ЧЕРНОЖОПЫХ   ВО  ВСЕМ   ОНИ  ВИНОВАТЫ  ИХ  ВИНА
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2 час.
лл
лина любимцева
За все &quot;услуги&quot; хостела будут платить жильцы дома.  И за эл.энергию, и за горячую-холодную воду, и за прорывы канализации... ВСЕ ЗАГАДЯТ СВОИМ ХОСТЕЛОМ!!  Вонища будет....  Ни днем, ни ночью покоя им не будет, если хостел все-таки откроют... Детям и подросткам будет опасно выходить во двор даже играть. без сопровождения взрослых. УДАЧИ ЖИЛЬЦАМ ДОМА ОТБИТЬСЯ ОТ ЭТОГО УЖАСА!!
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2 час.

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