БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс

Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс

Самолёт Boeing E-3D Sentry (в RAF — Sentry AEW1) Королевских ВВС над Северным Йоркширом Идея поднять радар в воздух родилась из простого ограничения наземных станций: Земля круглая, и низколетящую цель за линией радиогоризонта наземная РЛС попросту не видит.

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