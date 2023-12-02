Как стоит относиться к версии Сеймура Херша о закулисных переговорах по Украине

Возможно, главной сенсацией последнего времени, от которой «бомбануло» у российской патриотической общественности, стала публикация известного американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, поведавшего некие инсайды о якобы ведомых на уровне высшего военного руководства России и Украины мирных переговорах.