Многопользовательская игра в прятки Midnight Ghost Hunt скоро покинет ранний доступ ...

Многопользовательская игра в прятки Midnight Ghost Hunt скоро покинет ранний доступРазработчик Vaulted Sky Games объявил о готовности выпуска своей многопользовательской игры в прятки с привидениями Midnight Ghost Hunt из раннего доступа.
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