Есть две причины!В среду, 15 июля, Англия сыграет против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Вывески круче этой придумать не так просто — наверняка заруба Месси и Кейна привлечет внимание минимум миллиарда человек и станет настоящим украшением турнира!Однако далеко не все будут рады противостоянию этих сборных.
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