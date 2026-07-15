Есть две причины!В среду, 15 июля, Англия сыграет против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Вывески круче этой придумать не так просто — наверняка заруба Месси и Кейна привлечет внимание минимум миллиарда человек и станет настоящим украшением турнира!Однако далеко не все будут рады противостоянию этих сборных.