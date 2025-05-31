СП

Сергей Пильщиков

Главная цель - это Бескидский ж.д.туннель, через который в урину поступает 80% вооружений из НАТО. НАТО может сколько угодно накапливать вооружения на своих базах в Румынии и Польше, но если нет путей доставки, то эти вооружения будут так и пылиться на базах. Странно, что в статье об этом ничего не говорится, но призывают бомбить базаы НАТО, подвергая Россию опасности войны с НАТО. Тот факт, что по Бескидскому ж.д.туннелю уже четвёртый год безпрепятственно везут вооружения из НАТО в урину, из которого убивают граждан РФ, военнослужащих, вызывает сомнения в истинных целях политического руководства РФ...