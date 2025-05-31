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"Войны по-настоящему" не будет, пока два главных узла спокойно работают. Эксперт сказал, где находятся "мишени"

"Войны по-настоящему" не будет, пока два главных узла спокойно работают. Эксперт сказал, где находятся "мишени"

Почти неделю пылают Киев и порты Одессы. Огненный вал из дронов и "Искандеров" напугал даже Трампа, который снова пригрозил Путину, требуя "не играть с огнём".

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Комментарии
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СП
Сергей Пильщиков
Главная цель - это Бескидский ж.д.туннель, через который в урину поступает 80% вооружений из НАТО. НАТО может сколько угодно накапливать вооружения на своих базах в Румынии и Польше, но если нет путей доставки, то эти вооружения будут так и пылиться на базах. Странно, что в статье об этом ничего не говорится, но призывают бомбить базаы НАТО, подвергая Россию опасности войны с НАТО. Тот факт, что по Бескидскому ж.д.туннелю уже четвёртый год безпрепятственно везут вооружения из НАТО в урину, из которого убивают граждан РФ, военнослужащих, вызывает сомнения в истинных целях политического руководства РФ...
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