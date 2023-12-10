С миру по нитке
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С миру по нитке

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Самые действенные рецепты от кашля: народные методы

Самые действенные рецепты от кашля: народные методы

От большей части болезней можно купить целую кучу лекарств в ближайшей аптеке. Кашель и насморк так и вовсе лечится чуть ли не сотней разных микстур, вот только все они стоят денег, да и по эффективности зачастую уступают проверенным народным методам.

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