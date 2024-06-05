Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

Власти США опасаются, что Россия может применить ядерное оружие на Украине, если «незалежная» будет и далее атаковать приграничную территорию России оружием американского производства.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Так может и объявить на официальном уровне, что если поставки оружия и обстрелы наших территорий как старых, так и новых не прекратятся, то бить будем не по Украине. А потом раз есть супер звуковое, так зачем ядерным? Обычным, но одновременно по всем базам американским и английским и по их центрам принятия решений. Или врут, что точность до 2 метров? Чего ждём? Чтобы у них сверхзвуковое появилось? Они раздумывать не будут. Причём  они будут бить по нашему ядерному щиту. Где и что у нас они давно из космоса разведали.
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