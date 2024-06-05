Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

TF

Tatyana Fedotova

Так может и объявить на официальном уровне, что если поставки оружия и обстрелы наших территорий как старых, так и новых не прекратятся, то бить будем не по Украине. А потом раз есть супер звуковое, так зачем ядерным? Обычным, но одновременно по всем базам американским и английским и по их центрам принятия решений. Или врут, что точность до 2 метров? Чего ждём? Чтобы у них сверхзвуковое появилось? Они раздумывать не будут. Причём они будут бить по нашему ядерному щиту. Где и что у нас они давно из космоса разведали.