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«Первый канал» 24 апреля покажет шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

«Первый канал» 24 апреля покажет шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В этот день фигуристы должны выступить в Самаре, но согласно телепрограмме, будет показана трансляция из Москвы.

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