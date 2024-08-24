Резко сдавшая Альбина Джанабаева показала, как проводит лето с детьми

Певица Альбина Джанабаева, по слухам, недавно покинула Россию вместе со своей семьей. Хотя сама артистка не делает официальных заявлений на этот счет, она периодически делится своей повседневной жизнью с подписчиками в социальных сетях.
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