Учёные рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express. «На основании нового исследования Американской ассоциации изучения сердца врачи теперь считают, что кофе может быть ключом к здоровью этого органа», — говорится в материале.
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