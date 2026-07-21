Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Учёные рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

Учёные рассказали о неожиданных последствиях обильного потребления кофе

Употребление пяти чашек кофе не вредит здоровью человека, пишет Daily Express. «На основании нового исследования Американской ассоциации изучения сердца врачи теперь считают, что кофе может быть ключом к здоровью этого органа», — говорится в материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии