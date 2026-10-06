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Вот история

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Зеленый понедельник: как крупный капитал разогнал рынок и где теперь искать безопасные точки входа

Зеленый понедельник: как крупный капитал разогнал рынок и где теперь искать безопасные точки входа

Понедельничная сессия на российском фондовом рынке напомнила о том, как быстро может меняться настроение толпы, когда в игру вступают по-настоящему крупные деньги.

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