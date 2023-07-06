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Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

За две недели новые электросуда перевезли по Москве-реке более 22 тыс. пассажиров  Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что регулярным маршрутом электросудов по Москве-реке со дня его запуска воспользовались уже более 22 тыс.

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