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В суд поступило уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона*

В суд поступило уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона*

Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поступило во Второй западный окружной военный суд.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Осталось только задержать гон(р)дона.
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