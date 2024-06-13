В суд поступило уголовное дело в отношении украинского журналиста Гордона*

Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поступило во Второй западный окружной военный суд.
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