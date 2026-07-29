«Птица не может летать в клетке». Д’Анджело Расселл намекнул на недовольство ролью в «Далласе»

Д’Анджело Расселл опубликовал загадочное сообщение о своем времени в « Далласе ». Защитник репостнул статистическую подборку своего выступления за техасский клуб и сопроводил публикацию фразой: «Птица не может летать в клетке!» В опубликованной статистике отмечалось, что Расселл провел за «Даллас» 26 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 4,0 передачи и 2,3 подбора за 19 минут на площадке.
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