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Царьград

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Пьяный водитель погубил человека в лобовом ДТП под Пермью

Пьяный водитель погубил человека в лобовом ДТП под Пермью

В Пермском крае перед судом предстанет 33-летний водитель, который в августе 2024 года в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

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