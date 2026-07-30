Испания начинает операцию по высылке нелегальных мигрантов из Сеуты

Марокко и Испания договорились о выдворении мигрантов, которые прибыли в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье африканского континента, во время недавнего всплеска нелегальной миграции.
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