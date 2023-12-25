Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Выборы пройдут в марте 2024 В 2024 году состоятся выборы президента РФ. Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, выступила в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии