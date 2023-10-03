Экономист Сакс назвал причины угасания доллара в мировой экономике

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что финансовая система, в которой доминирует доллар, подходит к концу.
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