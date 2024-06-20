«Тем, кто меня не любит», — Орбакайте сделала заявление для россиян вслед за матерью

Кристина Орбакайте никогда не любила вступать в конфликты или участвовать и интернет-сплетнях, но в связи с участившимися разговорами о ее персоне решила обратиться к народу, чтобы раз и навсегда расставить точки над «i».
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