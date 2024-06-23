Украина: игрушечный дефолт, дяди разберутся

На прошлой неделе ведущие западные деловые медиа, от Reuters с Bloomberg до Financial Times, выдали серию публикаций о том, что правительство Украины и держатели ее облигаций не смогли договориться об условиях новой реструктуризации долга МВФ что-нибудь придумает…читайте на monocle.