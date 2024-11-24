Что такое «цветочные войны» древних ацтеков и для чего их вели

С XIV по XVI век ацтеки построили одну из самых могущественных империй в мировой истории. Вокруг своей столицы Теночтитлан, построенной на отвоеванных землях центральной Мексики, посреди озера Тескоко, они методично покоряли близлежащие государства и королевства.
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