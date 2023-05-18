Боррель выступил с предложением об увеличении фонда военной помощи Украине ещё на 3,5 млрд евро

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением об увеличении фонда финансирования военной помощи Украине ещё на 3,5 млрд евро (более 305 млрд рублей), передаёт международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники в ЕС.