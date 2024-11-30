Инвалидам-ополченцам в ДНР и ЛНР хотят выплачивать две пенсии

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tatyanadavydkina

Странно. А инвалидам которые получили инвалидность сражаясь за освобождение ЛНР И ДНР из числа военнослужащих Министерства обороны? Нет хохлом нельзя стать им нужно родиться. Вот просто призываю всех неравнодушных людей сказать "нет" такой несправедливости. Наши российские деньги снова потекут мимо наших ребят. Возмущена до предела