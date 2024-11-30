Инвалидам-ополченцам из ДНР и ЛНР хотят дать право на получение двух пенсий одновременно: по инвалидности и по старости или по инвалидности и за выслугу лет.
Инвалидам-ополченцам в ДНР и ЛНР хотят выплачивать две пенсии
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Странно. А инвалидам которые получили инвалидность сражаясь за освобождение ЛНР И ДНР из числа военнослужащих Министерства обороны? Нет хохлом нельзя стать им нужно родиться. Вот просто призываю всех неравнодушных людей сказать "нет" такой несправедливости. Наши российские деньги снова потекут мимо наших ребят. Возмущена до предела
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