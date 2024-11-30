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Парламентская газета

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Инвалидам-ополченцам в ДНР и ЛНР хотят выплачивать две пенсии

Инвалидам-ополченцам в ДНР и ЛНР хотят выплачивать две пенсии

Инвалидам-ополченцам из ДНР и ЛНР хотят дать право на получение двух пенсий одновременно: по инвалидности и по старости или по инвалидности и за выслугу лет.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Странно. А инвалидам которые получили инвалидность сражаясь за освобождение ЛНР И ДНР из числа военнослужащих Министерства обороны? Нет хохлом нельзя стать им нужно родиться. Вот просто призываю всех неравнодушных людей сказать &quot;нет&quot; такой несправедливости. Наши российские деньги снова потекут мимо наших ребят. Возмущена до предела
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