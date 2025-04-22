Неизвестные угрожают взорвать школу и колледж в Липецке

Злоумышленники продолжают кошмарить спецслужбы в Липецке. Утром 22 апреля поступили анонимные звонки, и неизвестные сообщили о том, что Липецкий колледж индустрии сервиса на улице Студенческий Городок, 2 и частная школа на улице Семашко заминированы.
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