НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Неизвестные угрожают взорвать школу и колледж в Липецке

Неизвестные угрожают взорвать школу и колледж в Липецке

Злоумышленники продолжают кошмарить спецслужбы в Липецке. Утром 22 апреля поступили анонимные звонки, и неизвестные сообщили о том, что Липецкий колледж индустрии сервиса на улице Студенческий Городок, 2 и частная школа на улице Семашко заминированы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх