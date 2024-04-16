В Новосибирской области задержали преступную группу с 80 килограммами наркотиков

В домах членов группы обнаружено и изъято свыше 80 килограммов марихуаны, 1,3 килограмма гашишного масла, 5,5 грамма гашиша, 2,5 килограмма высушенного наркосодержащего растения и более 30 килограммов семян конопли.
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