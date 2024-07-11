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На KION выйдет журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи»

На KION выйдет журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи»

Ведущая попробует индустрию коучинга на себе. «Осторожно, коучи», 2024 кадр из фильмаОнлайн-кинотеатр KION покажет фильм Ксении Собчак «Осторожно, коучи», который посвящен актуальной теме процветающей индустрии коучинга и наставничества.

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