Сергей Семка назвал дату серийного производства беспилотника «Охотник» в Новосибирске

Стали известны сроки начала серийного производства беспилотника «Охотник» в Новосибирске. Как сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Семка, Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии