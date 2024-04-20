Приметы и поверья на 21 апреля 2024 года Татьяна Орлонская21 апреля 2024 года отмечается народный праздник Родиона Ледолома, а также церковный день памяти преподобного Георгия Митиленского, митрополита, и преподобного Даниила Переяславского, архимандрита.
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